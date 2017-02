Gewinne • Cavequeen Tim: „Heterosexuelle soll es auch geben"

Der Schauspieler Tim Koller (35) kann nicht nur wahnsinnig gut in High Heels laufen, sondern parodiert in der Comedy-Show CAVEQUEEN auch jede Homolette gekonnt an die Wand. Wir sprachen mit ihm und verlosen Karten für Berlin und München im März!

× Erweitern Foto: Oliver Reetz Tim Koller

TIM, DU BIST SEIT ZWEI JAHREN DIE CAVEQUEEN, WAS HAST DU IN DIESEN JAHREN ÜBER HOMOSEXUALITÄT GELERNT?

Erstens: „Homosexuell“ kommt aus dem Griechischen und heißt „gleichgeschlechtlich“. Zweitens: Heterosexuelle soll es auch geben! Und im Ernst: Schwul bin ich selber, und Heterofreunde habe ich auch – da kam nicht viel Neues auf mich zu. Ich stelle aber schon fest, dass beide Orientierungen Vorurteile haben, gerade wenn es darum geht, in ein Theater zu gehen und sich ein schwules Stück anzusehen!

WEIL SIE UNTERSCHIEDLICH AUF DAS STÜCK REAGIEREN? WIRD EIGENTLICH IN JEDER STADT GLEICH ÜBER CAVEQUEEN GELACHT?

Oh nein! Es gibt Großstädte – ich nenne hier keine Namen – da wird schon mal weniger gelacht als in so mancher Kleinstadt. Dem Thema Homosexualität kritisch gegenüber ist das Publikum immer gleich. Aber nicht das Thema „Da ist ein Mensch homosexuell“ ist das Problem, sondern die ganzen Unterthemen wie Ehe, Kinder, Religion. Gerade bei Letzterem kommt es schon mal vor, dass sich viele persönlich angegriffen fühlen. Ich kann das nur schwer nachvollziehen, weil das Thema Religion inhaltlich gar nicht mal überspitzt dargestellt wird, sondern sehr nah an der Realität.

WAS HAT DICH AN DER ROLLE UND AN DEM STÜCK GEREIZT?

Ich habe davor noch kein Solostück gespielt. Das war gleichzeitig DIE Herausforderung und auch das, womit ich anfangs enorm zu kämpfen hatte. Lampenfieber gehört ja zu meinem Beruf dazu, aber was ich in den ersten Vorstellungen erlebt habe, ging weit darüber hinaus! Puh, wenn ich nur dran denke, bekomme ich jetzt noch Schweißausbrüche.

IN DEINEM KURZFILM „BESUCH“, DEN MAN AUF YOUTUBE STREAMEN KANN, SPIELST DU EINEN MANN, DER UNERWARTET BESUCH VON SEINER WAHNSINNIGEN MUTTER BEKOMMT. LAUERT DA ETWA EIN MUTTERKOMPLEX?

Was soll ich dazu jetzt sagen, meine Mutter lebt ja noch! Aber ich denke, ich habe eine ganz normale Beziehung wie jeder Sohn zu seiner Mutter.

WIE KOMMST DU IN HIGH HEELS ZURECHT?

Oft werde ich gefragt, wie ich das hinbekomme, auf diesen Dingern zu laufen. Ganz ehrlich? Ich hatte nie ein Problem damit. Mit schmerzenden und blutigen Zehen kenne ich mich seit meiner Tanzausbildung bestens aus, da muss man durch. Ich kann Frauen nicht verstehen, die nie High Heels anhaben. Mädels, ich mach mal einen Kurs mit euch!

•Interview: Dennis Stephan

Wir verlosen 3x2 Karten für die Vorstellung am 17.3. in Berlin und am 18.3. in München!