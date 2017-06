Gewinnspiel: Fliege mit airberlin nach Florida!

× Erweitern Foto: experiencekissimee.com Kissimmee

Nicht nur während der Gay Days ist in der Heimat von Disney World ordentlich was los. Das im Süden von Orlando gelegene Örtchen Kissimmee lockt mit Kultur, Oldtimer-Paraden und abwechslungsreichen Biotopen wie den berühmten Everglades.

FÜR ENTDECKER

Old Town

Mit über 70 Geschäften und zahlreichen Restaurants, die zum Teil lokale Spezialitäten wie frittierten Alligator servieren, ist Kissimmees Old Town eine Reminiszenz an das Amerika der 1950er und 60er Jahre. Jeden Freitags, Samstags und Sonntags finden hier Oldtimer Paraden statt während man am Mittwoch ein Straßenfest mit Livemusik aus den Fifties und Sixties feiert. www.myoldtownusa.com

Celebration

Vor gut zwanzig Jahren wurde die Stadt neben Kissimmee als utopisches Idealmodell entworfen, das viel beachtet auf der Architekturbiennale 1996 in Venedig im amerikanischen Pavillon präsentiert wurde. Die etwas 2.500 Häuser umfassende Stadt sind im viktorianischen und mediterranen Stil entworfen, das Rathaus wurde von Stararchitekt Philip Johnson designt. Einen guten Überblick bekommt man bei einer Radtour mit Celebration Bike Rental. www.bicyclerentalcelebration.com

× 1 von 9 Erweitern Foto: experiencekissimmee.com Kissimmee × 2 von 9 Erweitern Foto: experiencekissimmee.com Kissimmee × 3 von 9 Erweitern Foto: experiencekissimmee.com Kissimmee × 4 von 9 Erweitern Foto: experiencekissimmee.com Kissimmee × 5 von 9 Erweitern Foto: experiencekissimmee.com Kissimmee × 6 von 9 Erweitern Foto: experiencekissimmee.com Kissimmee × 7 von 9 Erweitern Foto: dax Kissimmee Mitarbeiter im Gatorland × 8 von 9 Erweitern Foto: dax Kissimmee Celebration × 9 von 9 Erweitern Foto: dax Kissimmee Prev Next

Historic Downtown

Die Daking Avenue liegt im Herzen von Downtown Kissimmee und beherbergt zahlreiche Restaurants und Bars. Bei Willy’s Wieners gibt es unzählige Hotdog-Varianten und das Vintage Vino hat über 50 Sorten Wein und 35 Craft Biere im Angebot.

Everglades

Floridas berühmte Sümpfe liegen hier direkt vor der Haustür und bieten Naturliebhabern jede Menge Gelegenheit, Alligatoren und Vögel zu beobachten. Im Gatorland kann man mit einer Seilbahn über hunderten von Alligatoren schweben und auch bei Wild Florida Airboat Tours & Wildlife Park kommt man der Natur der Everglades ganz nah. www.gatorland.com; www.wildfloridairboats.com

Shingle Creek

Der Zufluss zu den Everglades fließt durch einen eindrucksvollen Zypressenwald und kann mit Kanus, Kajaks oder auf Stand-Up Paddleboards erkundet werden. www.paddlingcenter.com

Cirque du Soleil / La Nouba

Nicht nur für Cirque du Soleil-Fans ein Highlight: Die Show La Nouba ist ein Fest der Fantasie und vereint poetische Momente mit atemberaubender Akrobatik. www.cirquedusoleil.com/la-nouba

Strände

Wenn sich am Wochenende die Themenparks von Disney und Universal mit Familien füllen, macht es Sinn, sich an einen der nahegelegenen Strände zu verabschieden. Zum Gay Beach nach Saint Petersburg sind es etwa zwei Stunden, zu den Stränden an Floridas Ostküste braucht man 90 Minuten.

FÜR ABENTEURER

Walt Disney World

Die Freizeitparks Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios und Disney’s Animal Kingdom sind ein Eldorado für Freizeitpark-Fans. Hier dürfen auch Erwachsene wieder Kind sein und sich bei rasanten Achterbahnfahrten oder spektakulären Shows die Zeit vertreiben. Zu den Höhepunkten gehören etwa der Twighlight Zone Tower of Terror und der Rock ´n´Roll Coaster in Disney’s Hollywood Studios, die Big Thunder Mountain Railroad und das Cinderella Schloss im Magic Kingdom und die Länderpavillons und Mission SPACE im Epcot oder die Ende Mai eröffnende Themenwelt Pandora – The World of Avatar im Animal Kingdom. www.disneyworld.com; www.visitpandora.com

Typhoon Lagoon

Der ebenfalls zu Disney gehörende Wasserpark ist Heimat des größten Outdoor-Wellenbeckens und zahlreicher Wasserrutschen. Während des Schwulen Circuit Festivals One Magical Weekend findet hier alljährlich eine riesige abendliche Poolparty statt. www.disneyworld.com

Universal Orlando

In den Themenparks Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure und dem Ende Mai eröffnenden Wasserpark Universal’s Volcano Bay finden sich so spektakuläre Attraktion wie Transformers: The Ride-3D, der Simpsons Ride, die Harry Potter-Welten Diagon Alley und Hogsmeade sowie das Jurassic Park River Adventure. www.universalorlando.com

Seaworld Orlando

Mit seiner Mischung aus Shows, diversen Fahrgeschäften und Tieren – darunter Pinguine, Seekühe, Rochen, Schwertwale und Robben, gibt der Freizeitpark einen Einblick die die Welt der Ozeane. Zu den Höhepunkten gehören eine Fahrt mit der Hochgeschwindigkeitsachterbahn Mako oder dem dicht über das Wasser gleitenden Manta. www.seaworld.com

FÜR GENIESSER

Woodsby’s Countryside Cafe

Vor allem zum Frühstück ist dieses typische amerikanische Café ein guter Anlaufpunkt, um sich für den Tag zu stärken. Einfach aber authentisch. www.woodsbycafe.com

Columbia Restaurant

Das in Celebration gelegene Restaurant mit langer Tradition serviert kubanische und spanische Küche, u.a. verschiedene Tapas, leckere Fischgerichte und klassische Steaks. www.columbiarestaurant.com

× Erweitern Foto: dax Kissimmee

Charley’s Steak House & Seafood Grill

Eines der ersten Steakhäuser am Platze grillt Fisch und Fleisch über einem Holzfeuer. Auf der Karte stehen Steinkrabben, frittierter Alligator, Schwertfisch und klassische Cuts wie Filet Mignon, Porterhouse und T-Bone. www.charleyssteakhouse.com

× Erweitern Foto: charleyssteakhouse.com Kissimmee

Lakeside Bar + Grill

Das Restaurant des Bohemian Hotels bietet nicht nur einen schönen Seeblick, sondern serviert auch modern interpretierte Küche mit Gerichten wie Carpaccio vom Wagyu Rind, gebratenen Seebarsch mit Süßkartoffeln oder Schwein mit Linsen, Karotten und einem Blaubeeren-Senf Chutney. www.celebrationhotel.com

Ferienhäuser

Neben den Hotels in unmittelbarer Nähe zu Disney hält Kissimmee ein großes Angebot an Ferienhäusern. Hier kann man ideal – als Regenbogenfamilie oder mit Freunden – seine Privatsphäre genießen, gemeinsam kochen und den oft vorhandenen Privatpool nutzen. www.jeevesfloridarentals.com

Bohemian Hotel Celebration

Das zu Marriotts exklusiver Autograph Collection gehörende Hotel liegt im Herzen von Celebration und liegt nur wenige Minuten von den Disney Themenparks entfernt. Das Hotel verbindet modernen Luxus mit der Eleganz alter Südstaatenresidenzen und bietet in seinem Zimmern kostenloses WiFi sowie einen Außenpool und ein Restaurant mit Seeblick. www.celebrationhotel.com

× Erweitern Foto: dax Kissimmee

FÜR SZENENGÄNGER

Parliament House

Das beinahe schon legendär zu nennende Gay Resort ist aus Orlando nicht wegzudenken. Vor allem an den Wochenenden sind Bar und Club ein beliebter Treffpunkt der Szene. www.parliamenthouse.com

× Ein Beitrag geteilt von Parliament House Orlando (@phouseorlando) am 5. Jun 2016 um 10:21 Uhr

Revolution Nightclub

Seit über 30 Jahren gehört der bis 2007 unter dem Namen Southern Nights bekannte Club zu den festen Anlaufpunkten vor allem einer jüngeren Szene. Zum Komplex gehören außerdem die Videobar Hydrate sowie das Majestic Theatre & Lounge. www.revolutionorlando.com

BarCodes

Die Bar am Edgewater Drive ist eine beliebter Treffpunkt für Bären und Männer ab 35 Jahren. www.facebook.com/barcodesorlando

FÜR SHOPPER

Orlando Vineland Premium Outlets

Mit 160 Geschäften, darunter Marken wie Armani, Burberry, Prada, Tommy Hilfiger und Calvin Klein, bietet die Mall eine große und günstige Auswahl. Von Celebration erreicht man die Premium Outlets in gut 10 Autominuten. www.premiumoutlets.com

The Florida Mall

Das Shopping-Paradies mit über 250 Geschäften und Restaurants ist die größte Mall Zentralfloridas. Zum Komplex gehören die Kaufhäuser Macy’s, Dillard’s und JCPenney sowie Läden von Apple, Banana Republic, Michael Kors, The Disney Store und ein M&M’s World Store. www.simon.com

The Mall at Millenia

Und noch mehr Shops: In der Mall at Millenia finden sich weitere 150 Geschäft und Restaurants, etwa von Marken wie Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Bulgari und Cartier. www.mallatmillenia.com

TERMINE

Gay Days

Bis zu 180.000 Besucher finden in der ersten Juniwoche den Weg nach Zentralflorida um gemeinsam die Themenparks zu erkunden oder sich auf etlichen Partys zu amüsieren. Was als eintägiges Event am ersten Samstag im Juni im Magic Kingdom begann, hat sich inzwischen zu einem einwöchigen Festival entwickelt, bei dem die LGBTQI*-Community, darunter viele Regenbogenfamilien und deren Freunde, erlebnisreiche Urlaubstage miteinander verbringen. Als Erkennungszeichen trägt man rote T-Shirts, die es natürlich auch vor Ort zu kaufen gibt. www.gaydays.com

× Erweitern Foto: dax Kissimmee

One Magical Weekend

Parallel zu den Gay Days findet am ersten Juniwochenende auch das One Magical Weekend statt. Die schwule Circuit Party beginnt mit einer berüchtigten Poolparty in Disney’s Typhoon Lagoon. Die Hauptparty am 3. Juni steht in diesem Jahr unter dem Motto #Lovewins und findet im Disney Springs House of Blues statt. Tagsüber locken Poolpartys im Host-Hotel B Resort & Spa statt und für unermüdliche gibt es die After-hour bis 8 Uhr morgens. www.onemagicalweekend.com

× Erweitern Foto: OneMagcialWeekend.com Kissimmee

Come Out With Pride

Orlandos Pride Festival findet jährlich in der ersten Woche im Oktober statt. Erwartet werden bis zu 150.000 Besucher. www.comeoutwithpride.com

INFO

www.experiencekissimmee.com

www.visitflorida.com

HINKOMMEN

Seit 6. Mai fliegt airberlin fünfmal pro Woche nonstop von Düsseldorf nach Orlando. Hin- und Rückflug kosten ab 499 Euro. Neben Miami und Fort Myers ist Orlando damit das dritte Ziel in Florida, das ab Deutschland direkt angeflogen wird. Zusätzlichen Komfort bieten die bequemen XL Seats mit mehr Beinfreiheit und Platzierung im vorderen Kabinenbereich. www.airberlin.com

× Erweitern Foto: Matthias Winkler/airberlin airberlin

Jetzt für den airberlin Newsletter anmelden und als Neukunde bis zu 20 Euro Rabatt sichern! www.airberlin.com/de/newsletter

VERLOSUNG

Gewinne mit airberlin und Experience Kissimmee eine Reise nach Florida.* Beantworte uns folgende Frage: Wie heißen die berühmten, in der Nähe von Kissimmee gelegenen Sümpfe?

Teilnahmeschluss ist der 9. Juli 2017. Viel Glück!

×

*Hin- und Rückfug mit airberlin von Deutschland nach Orlando für zwei Personen in der Economy Class.