Gewinnspiel: Fliege mit United Airlines nach Chicago!

× Erweitern Foto: Illinois Office of Tourism / Adam Alexander Chicago

Mit 2,8 Millionen Einwohnern ist Chicago die drittgrößte Metropole der USA. Fast zehn Millionen Menschen bilden die Metropolregion im Norden des Bundesstaates Illinois entlang den Ufern des Lake Michigan. Sänger wie Louis Armstrong machten die Stadt zur Jazzmetropole, und mit der legendären Route 66 gab es eine der ersten durchgängig befestigten Straßen an die Westküste.

FÜR ENTDECKER

Chicago per Rad

Für 9,95 Dollar am Tag kann man sich bei denüberall in der Stadt stationierten Divvy Bikes ein Fahrrad mieten und so viele Sehenswürdigkeiten sowie das Ufer des Lake Michigan problemlos erkunden. www.divvybikes.com

Chicago per Kajak

Ob auf dem Lake Michigan oder dem Chicago River. Für sportliche Individualisten sind Kajak-Touren eine echte Alternative. Ebenfalls im Angebot: geführte Touren wie etwa zum Thema Architektur. www.kayakchicago.com

Chicago per Schiff

Die beeindruckende Skyline von Chicago lässt sich ideal vom gleichnamigen Fluss erkunden. An Bord der First Lady finden mehrmals täglich von der Chicago Architecture Foundation begleitete Architekturtouren statt. www.cruisechicago.com

× Erweitern Foto: Illinois Office of Tourism Chicago

The Loop

Wo sich die berühmten 'L'-Züge treffen, bietet der Loop beliebte Schnappschussmöglichkeiten wie die Skulptur The Bean im Millennium Park und den legendären Willis Tower (ehemals Sears Tower).

Skydeck Chicago

Vom Aussichtsdeck des 442 Meter hohen Wolkenkratzers hat man einen überragenden Blick auf die Skyline von Chicago. Als Besonderheit hängen gläserne Balkone an der Fassade, deren Betreten für einen besonderen Nervenkitzel sorgt. www.theskydeck.com

Art Institute of Chicago

Es beherbergt eine der besten Kunstsammlungen der USA. Im Art Institute of Chicago finden sich gut 300.000 Kunst- und Kulturgegenstände aus fünf Jahrtausenden. Zu den Highlights zählen die Sammlungen von Impressionisten und Amerikanischer Kunst. www.artic.edu

Frank Lloyd Wright Haus & Studio

Wer sich für Architektur interessiert sollte den Stadtteil Oak Park besuchen. Allein 27 Bauten hat der visionäre Architekt in diesem Stadtteil entworfen und umgesetzt. Hier liegt auch Wrights Privathaus und Studio, in dem er die ersten 20 Jahre seiner Karriere von 1889 bis 1909 arbeitete. Der Frank Lloyd Wright Trust bietet Führungen durch das Haus und die Nachbarschaft. www.flwright.org

Lake Michigan

Der Lake Michigan ist so gewaltig, dass der Besucher ständig das Gefühl hat, er sei am Meer. Und wer die Highlights der Wasserseite, wie die Navy Pier einmal erkundet hat, dem ist dann doch vielleicht mal nach einem entspannten Tag am Beach. Strandurlaub und Chicago sind dabei kein Widerspruch! Die Stadt verfügt über 26 Meilen Küstenlinie und 26 Strände verbunden durch einen 18,5-Meile langen Radweg. www.cpdbeaches.com

Showtime

Ein Theaterbesuch gehört in Chicago fast schon zur Pflicht. Zur Zeit stehen Broadway-Hits wie Hamilton, Aladdin und zahlreiche Gastspiele auf dem Programm. www.broadwayinchicago.com

× Erweitern Foto: Choose Chicago Chicago

Andersonville

Die Swedish Neighborhood im Norden Chicagos hat sich still und heimlich zu einem LGBT-Favoriten entwickelt. Malerische Restaurants, vielseitige Einkaufsmöglichkeiten und entspannte Bars mit einem Hauch von Raffinesse statt glitzernden Disco-Kugeln bieten für alle etwas. www.andersonville.org

Route 66

Amerikas legendärste Straße führt 482 Kilometer durch Illinois und beginnt mitten in Chicago. Bis zum Endpunkt in Santa Monica/Kalifornen sind es knapp 4000 Kilometer. Die Anfangstafel befinden sich beim E. Jackson Boulevard. www.enjoyillinois.com

FÜR GENIEẞER

Gibsons Bar & Steakhouse

Wer Fleisch liebt ist hier genau richtig. Das klassische Steakhouse serviert Black Angus Rind in verschiedensten Cut-Variationen. www.gibsonsteakhouse.com

Cindy’s Rooftop

Mit Blick auf den Millennium Park und den Lake Michigan genießt man hier Gerichte wie geröstete Jakobsmuscheln, Entenbrust und knusprigen Schweinebauch. www.cindysrooftop.com

× Erweitern Foto: cindysrooftop.com Chicago

City Winery

Das Konzept verbindet Kultur, Wein und Kulinarik. Über 400 Weine hat die City Winery im Sortiment, darunter über 20, die unter eigenem Label in Kalifornien, Oregon, Washington, Argentinien und Chile angebaut werden. Die Gerichte wie Fleisch- und Reisbällchen, Hummus oder gefüllter Kürbis werden auf Platten für den gesamten Tisch serviert. www.citywinery.com

Boka

In dem in der North Halsted Street gelegenem Restaurant serviert man moderne amerikanische Küche wie marinierte Flunder, Spargelsuppe, Lamm, Kabeljau oder gegrillte Rüben. www.bokachicago.com

ACME Hotel

Das in Downtown gelegene Hotel setzt voll auf den Hipster-Trend und gibt sich dementsprechend locker - ohne auf den entsprechenden Komfort zu verzichten. www.acmehotelcompany.com

× Erweitern Foto: Acme Hotel Chicago

FÜR SZENENGÄNGER

Sidetrack

Die schwule Bar im Herzen von Boystown gehört zu den größten der USA. Über 1000 Besucher finden hier gleichzeitig Platz. www.sidetrackchicago.com

Progress Bar

Die stylische Bar in Boystown ist immer einen Besuch wert. www.progressbarchicago.com

Hydrate

Dragshows, Tänzer und coole Beats – in dieser Bar ist immer was los. www.hydratechicago.com

Roscoe’s

Die beliebte Bar bietet ein abwechslungsreiches Wochenprogramm mit vielen Drink-Specials. www.roscoes.com

× Erweitern Foto: dax Chicago

LuckyHorseshoe Lounge

Hier lassen gut gebaute Jungs Abend für Abend die Hüllen fallen. www.luckyhorseshoelounge.com

FÜR SHOPPER

The Magnificent Mile

Sicher der ikonischste Shopping-Bezirk Chicagos, befindet sich The Magnificent Mile in der Michigan Avenue nur einen kurzen Fußweg von Chicagos Loop entfernt und bietet eine der besten Einkaufsmöglichkeiten Amerikas. The Magnificent Mile ist außerdem Veranstaltungsort wichtiger Events, die in Chicago das Jahr über stattfinden.

× Erweitern Foto: Illinois Office of Tourism Chicago

TERMINE

International Mister Leather (IML)

Eines größten Leder- und Fetisch-Events der Welt findet alljährlich im Mai statt. Neben zahlreichen Partys wird hier der International Mister Leather gekürt. www.imrl.com

Chicago Pride

Zu dem im Juni stattfindenden Pride gehört ein Straßenfest sowie eine große Parade. www.chicagopride.gopride.com

× 1 von 3 Erweitern Foto: Illinois Tourism Office Chicago × 2 von 3 Erweitern Foto: dax Chicago × 3 von 3 Erweitern Foto: Oliver Müller Chicago Prev Next

Northalsted Market Days

Vor allem bei amerikanischen Touristen sind die Market Days aim August fast noch beliebter als der Pride. Das 2017 am 12. und 13. August stattfindende Event lockt innerhalb von zwei Tagen gut 300.000 Besucher an. Die Straßen von Boystown verwandeln sich dann in ein riesiges schwules Einkaufsparadies, daneben gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. www.northalsted.com

INFO

www.enjoyillinois.de

#AmazingILMoments

HINKOMMEN

United Airlines fliegt täglich von Frankfurt und München nonstop nach Chicago. Hin- und Rückflug kosten ab 489 Euro. Zahlreiche United-Anschlüsse in die USA stehen ab dem O’Hare Airport zur Verfügung. Mit bis zu 15 täglichen Flügen von Deutschland (Berlin, Frankfurt, Hamburg und München) zu US-Drehkreuzen Chicago, New York, Houston, San Francisco und Washington ist United der größte US Carrier in Deutschland. Weitere Informationen und Buchungen auf united.com

× Erweitern Foto: United Airlines United Airlines

VERLOSUNG

Gewinne mit United Airlines einen Flug nach Chicago*. Beantworte uns einfach folgende Frage: An welchem der Großen Seen liegt Chicago?

×

Teilnahmeschluss ist der 30. Juli 2017. Viel Glück!

*Hin- und Rückflug mit United Airlines ab Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München nach Chicago für eine Person in der Economy Class.