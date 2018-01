Offenbach • Freitagsfasching

Hier regnet’s Konfetti und Flitter auf dem Dancefloor: Die Freitagsfaschingsparty in der Offenbacher Stadthalle geht in Kooperation mit HIT RADIO FFH am 9.2. in die zweite Runde.

Bei der Riesenparty dreht sich alles um die Musik der 90er, und mit Snap! als Headliner steht eine der ganz großen Bands des Jahrzehnts des Dancefloor-Sounds live auf der Bühne - mit Hits wie „The Power“ oder „Rhythm is a dancer“. Dazu mixt das „Alles 90er“-DJ-Team der Batschkapp Buffalo Bude & Wallace Love seine Schlager, Mallorca-Kracher und 90er-Hits zu einem großen Dance-Feuerwerk und die „Big Maggas“, nach eigenen Angaben die „schönste Boyband der Welt“, rocken ebenfalls live mit Cover-Versionen und Comedy-Einlagen.

Radiomoderatorin Evren Gezer führt durch das Rahmenprogramm mit einer Charity-Aktion des lokalen Science-Fiction Kostümclubs, energiegeladenen Tanzeinlagen der Cheerleader des OFC sowie einem Kostümwettbewerb, und natürlich gibt’s ein funkelndes Feuerwerk. Was eine Sause! Eintrittskarten inklusive RMV-Ticket sind bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

9.2., Stadthalle Offenbach, Waldstr. 312, Offenbach, 19 Uhr (Show- und Partystart um 20 Uhr), mehr Infos über www.offenbach.de/kultur

Wir verlosen zwei mal zwei Tickets