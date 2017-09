× Erweitern Foto: Off Musical Frankfurt Hedwig And The Angry Inch

Das Broadway-Musical „Hedwig and the Angry Inch erzählt die Geschichte der talentierten Rock-Chanteuse Hedwig, die auf ihrer Welttournee mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert wird: Hedwig wuchs als Hänsel Schmidt in Ost-Berlin auf und wurde von einem amerikanischen GI nicht nur zur Übersiedlung in die USA, sondern auch zu einer Geschlechtsumwandlung überredet. Doch es gibt Komplikationen. Und so geht der Eingriff katastrophal schief: von ihrem Glied bleibt ein „Angry Inch“ zurück. Keines Geschlechts zugehörig führt sie ihr Weg nun in die Frankfurter Brotfabrik.

18.9. (Preview), 22.9. (Premiere), 23.9., danach drei Termine pro Monat bis einschl. Jan. 2018, Brotfabrik, Bachmannstraße 2 – 4, Frankfurt, www.hedwig-frankfurt.de

Wir verlosen drei mal zwei Tickets für die Vorstellung am 24.9.