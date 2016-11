FRANKFURT • LISBET WINDSORS BALL POMPÖS

Ball Pompös

Erneut erfüllt sich Bäppi alias Lisbet Windsor einen Traum: Am 30.4.2017 lädt sie ins Westin Grand Frankfurt Hotel zu einer rauschenden Ballnacht im Stil der legendären Tuntenbälle. Bei „Lisbet Windsors Ball Pompös“ sind fantasievolle Kostüme also mehr als erwünscht! Im Ballsaal des Westin Grand kann man an festen Sitzplätzen ein Gourmetbüffet samt anspruchsvollem Showprogramm genießen, unter anderem mit Livemusik von Künstlern wie Kammersängerin Karin Pagmar oder Popstar Daniel Küblböck, Artistik aus dem Cirque du Soleil, Performances von Tarabas van Luk, Eva Longgloria sowie Ausschnitte aus der dann aktuellen Theatrallalla-Produktion „Die Fledermaus“. Parallel stehen in der Grandseven Bar des Hotels mit DJs, einem Drag Queen Contest und dem leckerem Fingerfoodbüffet die Zeichen auch auf Party. Der Vorverkauf für Platz- sowie Flanierkarten hat bereits begonnen!

30.4.2017, Lisbet Windsors Ball Pompös im Westin Grand Hotel Frankfurt, Infos, Tickets und Hotelpackages über www.ball-pompoes.de

Es gibt zwei mal zwei Tickets für Lisbet Windsors Ball Pompös zu gewinnen