FRANKFURT • ILJA RICHTER SINGT KREISLER

Ilja Richter

„Licht aus – Spot an“: Dieser Satz ist für Ilja Richter schon lange Vergangenheit. Heute ist der ehemalige „Disco“-Moderator vor allem als Schauspieler und Entertainer bekannt. Am 28. und 29.1. ist er mit seiner Hommage an den österreichischen Kabarettisten Georg Kreisler im Hofheimer Showspielhaus zu Gast. Unverwechselbar die Lieder Kreislers, deren leichtfüßige Melodien nicht darüber hinwegtäuschen sollen, dass die Texte es in sich haben: Schwarzer Humor, bitterböse Beobachtungen, poetisch, fantasievoll, frech. Ilja Richter interpretiert die Lieder perfekt, begleitet wird er von der Pianistin Sherri Jones, die selbst noch mit Kreisler zusammengearbeitet hat.

28. und 29.1., Showspielhaus, Hattersheimer Str. 31, Hofheim, www.showspielhaus.de

