FRANKFURT • FRÜHLINGSBALL 2017

Frühlingsball 2017

Am 4.3.2017 lädt die Stiftung Palmengarten und Botanischer Garten zum bereits traditionellen Frühlingsball in Gesellschaftshaus Palmengarten. Für den Ball 2017 wurde ein völlig neues Konzept entwickelt, das sich thematisch enger am Palmengarten und dem geplanten Projekt des Schmetterlingshauses orientiert, für das der Ball Spenden sammelt.

Das Gesellschaftshaus verwandelt sich für einen Abend in eine atemberaubende Wunderwelt. Blüten und Schmetterlinge sind die grundlegenden Elemente, die sich auch gestalterisch als roter Faden durch den Abend ziehen – angefangen vom roten Teppich am Eingang über eine faszinierende Illumination, Blumen- und Schmetterlingsdekorationen bis hin zum exquisiten Drei-Gänge-Sterne-Dinner und der mit Live-Acts gespickten Bühnenshow.

Musikalische Highlights werden Sänger Tom Gaebel, der begleitet von seiner achtköpfigen Band seinem Namen als „deutscher Sinatra“ alle Ehre machen wird, sowie Soulsängerin Ivy Quainoo. Glamourös!

4.3.2017, Frühlingsball, Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, Tickets und Infos über www.fruehlingsball-palmengarten.de

Wir verlosen ein mal zwei Tickets für den Frühlingsball Palmengarten