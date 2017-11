Frankfurt • Arthouse Kinos

× Erweitern Fotos: Arthouse Kinos Cinema Arthouse Kino

Die Frankfurter Arthouse Kinos Harmonie in der Dreieichstraße in Sachsenhausen und das Cinema am Roßmarkt gehören zu denjenigen Kinos der Stadt, die ein fein ausgewähltes Filmprogramm jenseits der Mainstream-Blockbuster präsentieren.

Das Cinema am Roßmarkt hat vor Kurzem sein Foyer renoviert und in ein gemütliches Caféhaus verwandelt, das zum Treffen vor oder nach dem Film ideal ist. Ähnliche Umgestaltungen stehen im kommenden Jahr auch für die Harmonie in Sachsenhausen an. Vorbeischauen lohnt sich!

Cinema, Roßmarkt 7 und Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, Programm und Infos über www.arthouse-kinos.de

Wir verlosen drei Mal zwei Kinotickets für einen Film nach freier Wahl; die Tickets sind stilecht in einer Filmdose verpackt