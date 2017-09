Francesco Tristano: Intimes

× Erweitern Foto: Marie Staggat Francesco Tristano

Für seine Rückkehr tat sich der gefeierte Pianist mit dem kanadischen Pianisten und Songwriter Chilly Gonzales zusammen.

„Ich liebe Beats, ich liebe den konstanten Impuls. Die Musik auf ‚Piano Circle Songs‘ folgt einem gegenteiligen Impuls. Sie ist intim. Sie folgt einem kompositorischen Ansatz, der auf Melodien fußt, und ist maßgeblich davon beeinflusst, dass ich Kinder habe. Sie führten mich dazu, eine behutsame Idee davon zu erforschen, wie ich Stücke am Klavier komponieren könnte“, verrät Francesco, dessen neue Stücke einem beim Hören sofort jedweden Stress abnehmen.

Über die neuen Lieder, die übrigens alle der kompositorischen Form ABA folgen, erzählt er: „Ich hatte bereits eine Reihe an ‚Circle Songs‘ geschrieben, als Chilly Gonzales und ich bei unserem ersten Zusammentreffen auf einmal auf Kreise zu sprechen kamen. Diese perfekte und gleichzeitig simple geometrische Form. Für mich ist es die vollkommene Form – 360 Grad, ohne eine Abzweigung zu nehmen. Es beinhaltet die Idee eines Kreislaufs wie jener der Jahreszeiten. Ganz gleich, in welchem Zustand oder an welchem Punkt man sich befindet, man wird wieder dahin zurückkehren. Außerdem erinnert es mich an das Verhalten von Kindern – die besten Repräsentanten der Menschheit überhaupt. Ihr Verhalten folgt ebenfalls der Kreisform. Sie können ihre Persönlichkeit 18 Mal am Tag ändern, doch wenn sie zu Bett gehen, kommen sie wieder dort an, wo sie am Morgen gestartet sind.“

Entstanden ist das neue Album mit Chilly Gonzales, der schon mit Boys Noize, Feist und Peaches zusammenarbeitete. Eine spannende Kombination! Über ihr Zusammentreffen schwärmt Gonzales geradezu: „Momente, wie Francesco zu treffen, sind ziemlich selten. Momente, zu erkennen, wie viel musikalische Positivität ich in mir habe, die nur auf jemanden wie ihn wartet. Es kommt nicht allzu oft vor, dass man einen anderen Musiker trifft, mit dem man zusammen sein und Musik machen will.“

Der 1981 in Luxemburg Geborene ist im September auch bei uns auf Tour und macht unter anderem am 2.9. in Bremen, am 6.9. in Berlin sowie am 16.9. in Bonn Station. Am 24.9. ist Francesco dann in Frankfurt zu Gast und am 21.10. in Köln.

www.francescotristano.com