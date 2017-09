„Concrete And Gold“ heißt das neunte Album der Foo Fighters. Wir besuchten die Rocker in Los Angeles.

× Erweitern Foto: Brantley Gutierrez Foo Fighters

Das Hauptquartier der Foo Fighters, Studio 606, ist ein von außen unauffälliger Zweckbau in Northridge, einem Stadtteil im Norden von Los Angeles. Drinnen wird es deutlich imposanter: Ein geräumiger Aufenthaltsraum, diverse Flipper und weiterer Spielkram sowie ein prächtig großes Aufnahmestudio künden davon, dass hier eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt residiert. Dave Grohl, der Chef der ganzen Unternehmung, bittet ausgerechnet in der Abstellkammer zum Interview, die übrigen Räume sind mit den anderen Bandmitgliedern besetzt – so ist er halt, der 48-Jährige. Er trägt inzwischen Brille, hat den grau melierten Bart gestutzt, „sodass er weniger grau aussieht“, und wird nicht ohne Grund als „nettester Mann im Rock ’n’ Roll“ bezeichnet. „Ich bin sogar gerne hier drin“, sagt Grohl, der einst bei Nirvana trommelte und die Foo Fighters 1995, ein Jahr nach dem Tod von Kurt Cobain, ins Leben rief, „es ist richtig gemütlich.“

Der Besuch bei Grohl und den anderen findet aus Anlass des neunten Foo-Fighters-Albums „Concrete And Gold“ statt, aber weder Dave noch der eine Etage höher (im noblen Fernseh- und Lesezimmer) sitzende Schlagzeuger Taylor Hawkins haben große Eile, übers Geschäft zu sprechen. Unterhaltungen mit Hawkins landen früher oder später ohnehin immer beim Surfen (er wuchs in Laguna Beach auf, 85 Kilometer südlich von LA) und beim Mountainbiken. Auch Grohl schwärmt vom Sport. Seine Passion als junger Mann: Lacrosse. Genau, die Ostküsten-Elitesportart – Grohl stammt aus Virginia –, eine etwas softere Version des Feldhockeys. Auch Fußball hat er gespielt. „Ich war immer der Torwart“, sagt der Sänger, er lächelt und man wünscht sich, den ganzen Abend mit diesen Menschen verbringen zu können, um all die Geschichten erzählt zu bekommen. Geht natürlich nicht, deshalb jetzt mal zum Geschäftlichen: „Mit jedem neuen Album wollen wir unerforschtes Terrain erobern“, sagt Dave Grohl, „aber auf ganz natürliche Weise.“ Hawkins fügt an: „Auf dieser Platte sind speziell die Beatles ein großer Einfluss, und wir haben Daves Gesang so lange übereinandergeschichtet, bis es jetzt ein bisschen so klingt wie Queen und die Bee Gees.“

Produzent von „Concrete And Gold“, das nicht im heimischen, sondern in den berühmten „East West“-Studios in Hollywood entstand, ist Greg Kurstin. Den kennt man als Produzenten von Adele, P!nk und Sia, Dave Grohl kam aber über seine Vokalharmonie-Band the bird and the bee auf ihn. „Mit Greg haben wir verdammt lauten Krach und zugleich die fettesten Melodien aller Zeiten aufgenommen. Der Mann ist ein Genie.“ Die Menge an Ideen und Klanglandschaften ist selbst für die notorisch aufgeschlossenen Foo Fighters immens. Nur die Identität des geheimen, im Hintergrund singenden Pop-Superstars wollen die beiden partout noch immer nicht lüften. Jedenfalls: Von dreckig-aggressivem Rock („Make It Right“) bis zu feinperligem Piano-Pop-Rock („Sunday Rain“) ist alles dabei, viele Nummern sind hart und episch, teils geradezu ausufernd, groß.

„Wir wollen halt immer unser ‚Hotel California‘ erschaffen“, sagt Hawkins. „Wir glauben daran, dass die beste Musik noch vor uns liegt.“

*Steffen Rüth

Foo Fighters „Concrete & Gold“, VÖ: 15.09.2017