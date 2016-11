Flamingo Lounge

Bastian Korff (hr1-Moderator) und Florian Ludewig (ex-Malediva) sind der neue Doppelstern am Kabaretthimmel. Die beiden sind nicht nur live zu erleben, sondern auch auf verschiedenen CDs. Die just erschienene EP „Flamingo Lounge“ zum Beispiel vereint sechs Songs, die sich allesamt um die einbeinig balancierenden rosaroten Vögel drehen. Mit sanfter Piano- oder Vibraphon-Begleitung croonern sich die beiden durch Klassiker wie „Love Boat – Where Flamingos fly“ und entführen die Zuhörer in eine durchgestylte Hotel-Bar, wo man bei einem gerührten Martini gedankenverloren durch’s Loft-Fester auf die Skyline seiner urbanen Großstadt blickt.

www.korff-ludewig.de

