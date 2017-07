Erasure im SchwuZ Berlin – Wir verlosen Karten

× Erweitern Foto: Doron Gild Erasure 2017

Zwischen 1986 und 2005 landete das Duo aus UK eine ganze Reihe großer Hits. „Always“, „Oh l’amour“, „Stop“ oder „Breathe“ zum Beispiel. Jetzt kommt ihr neues Album auf den Markt.

Freilich, Erasure sind kein Singles-Act mehr, doch ihre Alben landen noch immer vorne in den Charts. Im Mai kommt ein neues: „World Be Gone“. Und das erscheint gleich in diversen Formaten: „CD, LP, Limited Edition Orange Vinyl LP, Limited Edition Cassette and Download w/ Art Print“, verraten sie auf Facebook. Die Musik ist Pop pur – so muss das sein. Unsere Anspieltipps sind „Love You to the Sky“, „Oh What a World“ und „Take Me out of Myself“. Willkommen zurück, ihr zwei!

Wir verlosen Karten für das Konzert im Berliner SchwuZ am 24. Juli: