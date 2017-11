Hamburg • Electro Pride Winter

Seit einigen Jahren ist der Electro Pride fester Bestandteil des offiziellen CSD-Partymarathons zum Hamburg Pride. In diesem Jahr bekommt der queerste Weihnachtsmarkt der Stadt endlich auch seinen eigenen tanzbaren Partyableger.

× Erweitern Foto: Marie Staggat Kollektiv Ost

Am 2. Dezember bumst es im Ballsaal des Uebel & Gefährlich gefährlich hochkarätig, wenn das Kollektiv Ost Hauptstadt-Tech-House auffährt und dazu die Jungs von Schlepp Geist ihr elektronisches Können mit einem Live-Set unter Beweis stellen. Geschlechtergerechtigkeit ist ein Thema, das auch vor Pride-Partys nicht Halt machen sollte. Vor allem dann nicht, wenn die Mädels den Jungs qualitativ mehr als den Beat reichen können. Mit Ada (bei DJ Kozes Label unter Vertrag) und der Hamburger Lokalmatadorin Esshar sind wahre Meisterinnen an den Plattentellern und werden zusammen mit den Jungs bis in die frühen Morgenstunden für elektronische Freuden sorgen.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für den Electro-Reigen.

2.12., Uebel & Gefährlich Ballsaal, Feldstr. 66, U Feldstraße, 23:59 Uhr, Tickets unter https://ahoi-events.tickets.de