EINE JACKE, DIE MANN BRAUCHT

Mit der neuen Herrenkollektion von Tchibo lässt sich ab dem 11. Oktober mit ausgewählten Hinguckern und den richtigen Basics das perfekte Herbst-Outfit zusammenstellen. Viele der Styles überzeugen außerdem durch Bio-Baumwoll-Qualität und sorgen für das richtige Wohlgefühl beim Tragen. Ob Schals, echte Ledergürtel oder eine wärmende Schirmmütze – das richtige Accessoire macht den Look perfekt. Und bei der großen Auswahl an bequemer Unter- und Nachtwäsche findet jeder sein neues Lieblingsstück. So kommt Mann lässig durch den Herbst! Hier siehst du die trendige Fieldjacke in Leder-Optik mit vier aufgesetzten Pattentaschen. Die Produkte sind in allen Tchibo Filialen sowie online unter www.tchibo.de erhältlich. Wir verlosen drei Fieldjackets ( je 1x Gr. M, 1x Gr. L, 1x Gr. XL )!

×