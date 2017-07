DVD: American Gods

Bryan Fullers bildgewaltige Serie hat viel mehr zu bieten als nur die bisher heißeste schwule Sex-Szene, die es im amerikanischen Fernsehen je zu sehen gab.

× Erweitern Foto: Studiocanal American Gods

Mit der bahnbrechenden TV-Adaption von Neil Gaimans Kultbuch zeigen die Visionäre Bryan Fuller („Pushing Daisies“, „Hannibal“) und Michael Green („Heroes“) einmal mehr, wie gut sie darin sind, stark überzeichnete und doch glaubhafte Serienwelten zu schaffen. In American Gods gerät Shadow Moon (Ricky Whittle, „The 100“) in einen Strudel der Ereignisse, der ihn mit surrealen Gestalten in Kontakt bringt, welche sein Leben völlig auf den Kopf stellen. Dass es sich dabei um Götter handelt, wird ihm erst im Laufe der Zeit klar … Mit Gillian Anderson („Akte X“), Kristin Chenoweth („Glee“), Ian McShane („Deadwood“), Pablo Schreiber („Orange Is the New Black“) und vielen anderen großartigen Schauspielern ist die Serie so phänomenal besetzt wie sie visuell eindrucksvoll umgesetzt ist. Die erste Staffel ist jetzt auf DVD und Blu-Ray jeweils als 4-Disc-Set mit vielen Extras erhältlich. Wir verlosen jeweils eines davon zusammen mit dem Roman von Neil Gaiman!