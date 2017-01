Durch die Jahre mit „The Fray"

× Erweitern Foto: Sonymusic The Fray

The Fray beglücken uns mit einem Greatest-Hits-Album, das neben den größten Ohrwurm-Hits auch drei brandneue Songs enthält, darunter die Single "Singing Low".

„Through The Years – The Best Of The Fray" heißt der Karriererückblick auf die letzten zwölf Jahre – und in denen ist einiges geschehen:

Seitdem die aus Denver, Colorado, stammende Band unter Vertrag genommen wurde, verkaufte sie mehr als vier Millionen Alben und zwanzig Millionen Singles.

Wir verlosen drei Alben!