„DESIRE WILL SET YOU FREE" JETZT AUF DVD

In pseudodokumentarischen Bildern treibt der Film mit einer Clique durch Tage, die losgelöst von Alltagsrealitäten zu sein scheinen. Psychedelische Sequenzen transportieren ein durch Drogen entrücktes Lebensgefühl und erzählen mit fast märchenhaften Bildern von durchgemachten Klubnächten und erotischen Exzessen.

Der junge Schriftsteller Ezra verbringt seine Tage damit, pseudophilosophische Gespräche mit seinen FreundInnen zu führen, Drogen zu nehmen und durch die queeren Underground-Klubs der Stadt zu ziehen. In einer Schwulenbar trifft er auf Sascha, einem russischen Stricher, verliebt sich in ihn und nimmt ihn mit auf seine Reise durch ein hedonistisches Berlin. Sascha ist überwältigt von den neuen Bildern und Erfahrungen, in der es scheinbar keine Grenzen gibt. Je tiefer er in diese Welt eintaucht, desto stärker spürt er seine verborgenen innersten Wünsche.

Gut zu wissen: Der Film wurde in einigen der angesagtesten Berliner Klubs gedreht. In Gastauftritten sind Peaches, Blixa Bargeld, Rosa von Praunheim, Nina Hagen, Rummlesnuff und andere zu sehen.

Die DVD wartet mit exklusiven Extras auf. Sie enthält einen Code zum Download von fünf Titeln des kürzlich erschienenen Soundtracks sowie Interviews mit dem Regisseur Yony Leyser, der Darstellerin Chloé Griffin sowie mit Rosa von Praunheim und Stereo Total Sängerin Françoise Cactus und ein Musikclip zu Hannelore von Peaches und einiges mehr.

