Bunter Kult

Unter anderem LGBTIQ*-Stern Nina Queer lieh einem der Ponys ihre Stimme. Und Gil Ofarim (Bild) spricht Capper.

× Erweitern Foto: Tobis Film GmbH Gil Ofarim

Mit „My Little Pony – Der Film“ gelang der Tobis Film GmbH ein überraschender Szeneerfolg. Klar, die bunten Vierbeiner sind Kult, doch dass der Streifen so geliebt wird, hat man sicher nicht gedacht. Zur Geschichte: Prinzessin Twilight Sparkle bereitet gerade ihr Freundschaftsfestival vor, als der Sturmkönig und seine Kommandantin Tempest Shadow mit einem gemeinen Plan in Ponyville einfallen. Schlimmes droht! Doch so schnell geben sich Pony Twilight und ihre fünf besten Freundinnen Rarity, Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash und Creampie, pardon, Pinkie Pie nicht auf! Wir verlosen die DVD. *rä

× Erweitern Bild: Tobis Film GmbH My Little Pony

Wir verlosen DVDs: