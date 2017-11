× Erweitern KU64

Am 16. Dezember steigt die große Weihnachtsparty von KU64 und der blu Mediengruppe. Ab 21 Uhr verwandelt sich die KU64, Kurfürstendamm 64 (zwischen Olivaer und Adenauer Platz) in einen hawaiianisch Tropentraum. Passend dazu solltest ihr eure Garderobe wählen: Der Dresscode lautet „Beachwear or sexy Santa Claus" – eine Umkleidemöglichkeit ist selbstverständlich vorhanden.

Wir verlosen Karten!