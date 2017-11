Bad Homburg • Museum Sinclair Haus

× Erweitern Foto: Kehrer Verlag Buchwelten

Eine echte Augenweide ist die aktuelle Ausstellung „Buchwelten“ des Museum Sinclair Haus in Bad Homburg.

Die ausgestellten Werke von 23 zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen befassen sich nicht nur mit der kreativen und ästhetischen Ausgestaltung von Illustrationen oder von Schriftsatz in Büchern, sie nehmen sich auch das Buch als solches vor: Guy Laramée zum Beispiel formt in seinem Werk „The Grand Library“ aus Büchern Gebirgsmassive. Sie stehen als Synonym für das gewaltige Wissen, das in Büchern und Bibliotheken steckt. Ähnlich der Künstler Hubertus Gojowczyk, der seit Ende der 1960er mehr als 900 Buchkunstwerke geschaffen hat. Sein in Bad Homburg ausgestelltes „Brandbuch IV“ lässt vielerlei Interpretationen zu; es erinnert zum einen an die Bücherverbrennungen, zum anderen aber auch an „explosiven“ Inhalt, der manchen Büchern innewohnen kann. Die Exponate lassen einen auf Entdeckungsreise gehen – und das begeistert auch Lesemuffel!

„Buchwelten“ noch bis zum 4.2.2018 im Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, www.museumsinclairhaus.de

