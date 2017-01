EDINA, PATSY & CO. KOMPLETT AUF DVD

Wahre Qualität setzt sich durch. So lief die ab 1992 gedrehte britische Serie „Absolutely Fabulous” in Deutschland zunächst ab 1994 nur auf dem Pay-TV-Kanal Premiere, dann auf tm3, auf arte, BBC Entertainment und anderen, teils obskuren Sendern. Dass die Serie dennoch auch in Deutschland absoluten Kultstatus erreichte grenzt an ein Wunder, überrascht aber eigentlich ganz und gar nicht.

Edina, Patsy, Saffy, Bubble und all die anderen wundervoll schrägen Persönlichkeiten gibt es im September im Kino zu sehen – also ist jetzt der beste Zeitpunkt sich noch einmal alles, wirklich ALLES anzusehen, was von AbFab jemals veröffentlicht wurde. Praktischerweise erschien gerade eine allumfassende DVD-Box mit 10 DVDs! Das Highlight sind massenhaft exklusive Bonusinhalte:

Als Premiere und erstmals auf DVD im deutschsprachigen Raum: Das Special „THE LAST SHOUT" sowie die beiden Features „How to Be Absolutey Fabulous" und „Absolutely Fabulous: A Life"

Jubiläumsfolgen „AbFab wird 20!"

Deutsche Fassung der Christmas-Specials „Gay" und „White Box"

Der der Serie zugrunde liegende „French & Saunders"-Sketch

„Mirrorball"-Pilotepisode

Outtakes, Behind-the-Scenes-Interviews, Bildergalerien

Zuschaltbare Kommentare zu Season 4 & dem Special „Gay"

