Ein Buch für Ausgefuchste

× Erweitern Fotot: pixabay.com / public domain / CC0 Reise

Ulf-Gunnar Switalski wird nicht ohne Grund „der Upgrade-Guru“ genannt.

Kombinieren und multiplizieren – dann steht der Reise in der Luxusklasse nichts mehr im Wege. In den Suiten der besten Hotels wohnen und zum Economy-Preis Business- und First Class fliegen? Luxus für alle?

Ulf-Gunnar Switalski zeigt in seinem Buch „Umsonst in den Urlaub“, wie jeder diesen Traum verwirklichen kann. Welche Bonusprogramme gibt es überhaupt, wie funktionieren sie und wie empfehlenswert sind sie? „Umsonst in den Urlaub“ enthält jede Menge Insidertipps zu den relevanten Programmen wie Miles & More, Payback, bahn.bonus und vielen mehr – gerade für Leute, die nicht viel fliegen. Das Buch macht dich schlauer – und lässt reisen!

Ulf-Gunnar Switalski: „Umsonst in den Urlaub“, edel.com, ISBN 978-3-8419-0507-9

Wir verlosen 5 Zugang-Codes für den Member Service von Umsonst in den Urlaub. Mit dem wöchentlichen Newsletter, der dich mit Informationen über die aktuell attraktivsten und wichtigsten Aktionen versorgt, steht deinem jährlichen, kostenfreien Business Class Lufthansa Flug, beispielsweise nach New York, nichts mehr im Wege!