25 Stunden in München

× Erweitern 25hours-Angestellter Thomas Bontempi im 25hours München

Um München in 25 hours voll auszukosten empfehle ich eine Tour mit den Bullis von HeyMinga. Hier entdeckt man Münchens alternative Ecken abseits der Touri-Fallen. In den charmanten VW-Bullis erhält man einen guten Überblick. Anschließend geht’s weiter mit dem Rad auf einem unserer Schindelhauer Bikes. München ist nicht allzu groß und daher ist man schnell im Englischen Garten oder an der Isar. Zur Einkehr muss es dann natürlich ein Biergarten sein.

Ein Insider-Tipp ist der Biergarten am Flaucher. Versteckt im Grün der Isar-Auen ist es hier besonders idyllisch und man trifft (fast) nur Einheimische. Nachdem man auf dem Rückweg ein, zwei Mitbringsel besorgt hat – beliebt sind hier die Shirts von Bavarian Couture mit bayerischen Claims – geht’s am Abend ins Glockenbach Viertel. Hier reiht sich Restaurant an Bar und das Publikum ist entspannt gemischt.

Zum Feiern geht’s dann ins MMA – den Mixed Munich Arts Club. Hier legen immer wieder richtig gute DJs auf und ich mag die Atmosphäre in dem ehemaligen Heizkraftwerk. Zum royalen Abschluss gibt’s dann noch ein NENI Frühstück mit Shakshuka gefolgt von der obligatorischen Buttebrezn für den Weg.

× Erweitern 25hours München

Wir verlosen ein Wochenende im 25hours Hotel The Royal Bavarian. Zwei Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück. Dazu ein Abendessen für zwei im NENI Restaurant. Lust auf München? Einfach eine E-Mail mit dem Betreff 25 HOURS IN MUNICH und deinen Kontaktdaten an contact@25hours-hotels.com schicken! Der Gewinner wird persönlich per E-Mail benachrichtigt.

