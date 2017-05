25 Stunden für Partytiger – Wochenende für 2

Die Tage werden wärmer und die Partynächte wieder länger. Wir haben 25 Tipps gesammelt, wie man einen lauen Sommerabend in unseren fünf Lieblingsstädten am besten verbringen kann.

WIEN: Wiener Partys reichen von Schick bis Underground. Unvergesslich werden die Nächte dank Circus Dance Club und OMG Society. Zum „Abhängen" trifft man sich im Kaffeehaus, Beisl oder Naschmarkt.

ZÜRICH: Mit einzigartiger Industrieatmosphäre besticht dagegen Frau Gerolds Garten in Zürich. Während im Club Zukunft ein Gorilla die Gäste begrüßt, bietet das historische Plaza Kino eine bunte Mischung sämtlicher Musikstile.

BERLIN: Zu den Berliner Hotspots gehören natürlich sagenumwobene Klubs wie das Berghain oder Watergate. Für Abenteurer empfiehlt sich ein Ausflug mit den Partybooten auf der Spree.

FRANKFURT AM MAIN: Wasserhäuschen-Tour oder Ebbelwoi Express? In Frankfurt ist immer was los: Hip Hop Beats zwischen Beichtstuhl und Altar im Dough House oder nächtelang durchtanzen im Röderberg.

HAMBURG: Ein legendärer Abend in Hamburg beginnt auf dem Kiez und endet bei Karaoke und Mexikaner in der Thai-Oase. Abwechslungsreiches Entertainment bieten auch das Übel & Gefährlich oder die Schanze.

