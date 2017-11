Die gemütliche Jahreszeit steht vor der Tür: Passend dazu haben wir Tipps gesammelt, wie man die kalten Wintertage in unseren sechs Lieblingsstädten entspannt begehen kann.

WIEN: Im Aux Gazelles locken Hamam, Teestunden und ein Salon mit orientalischen Wasch- und Schönheitsritualen. Sonnige Tage eignen sich dagegen für eine Bootsfahrt oder den Besuch der Himmelwiese.

ZÜRICH: Schwerelos sein und alles andere vergessen kann man im „float Center Zürich“. Empfehlenswert ist auch ein Spaziergang durch die historische Altstadt oder am See mit Blick auf die Berge.

BERLIN: Ruhe und einen fantastischen Ausblick findet man auf dem Teufelsberg im Grunewald. Anschließend lohnt sich ein Besuch im Vabali Spa oder Liquidrom, einer Kuppelhalle mit warmer Salzwasser-Therme und Unterwassermusik.

FRANKFURT AM MAIN: Zitronentarte oder Schokokekse im Glas? Im charmanten Café Maingold lässt sich ein grauer Wintertag gut überstehen. Vom Eisernen Steg oder dem Lohrberg aus kann man außerdem perfekt den Sonnenuntergang genießen.

HAMBURG: Die Seele baumeln lassen: Das Nivea Spa bietet alles, was das Herz begehrt. Ein preisgekröntes Franzbrötchen im Café Luise schlemmen und im Jazz Café des Mojo Club den Abend ausklingen lassen.

Der Raucherraum mit Plattensammlung im Hamburger 25hours in der HafenCity!

MÜNCHEN: Nach ausgiebigem Frühstück bei Livemusik im Café Luitpolt durch den Englischen Garten schlendern und anschließend die einzigartige Saunalandschaft in der Deutschen Eiche genießen oder auf der Dachterrasse des Blue Spa Bayerischer Hof entspannen.

Wir verlosen zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück in einem 25hours Hotel der Wahl. Dazu ein Abendessen für zwei im Hotelrestaurant. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit dem Betreff „25 STUNDEN ENTSPANNUNG“ und deinen Kontaktdaten an contact@25hours-hotels.com schicken! Der Gewinner wird persönlich per E-Mail benachrichtigt.