Yu-Liang Liu: Les Fleurs

Unsere Neuentdeckung Yu-Liang Liu will mit seinen Bildern vor allem gute Energie an die Leute bringen.

„Angefangen hat alles mit dem Bild 'The Swing', ich wollte damals einfach mit der Fotografie und klassischen Bildern als Motiv spielen“, verrät der 28 Jahre junge Taiwaner. „Dann wurde ich ernster, begann mich mehr mit tief in mir schlummernden Gefühlen zu arbeiten, sie in meiner Kunst auszurücken.“

Zurzeit arbeitet der in Berlin lebende Fotograf wieder an fröhlicherer Kunst: „Ich wirke gerade an dem von mir gestarteten Projekt 'Aphrodite #100', dabei versuche ich mit hundert verschiedenen Männern das Gemälde 'La nascita di Venere/Die Geburt der Venus' von Sandro Botticelli neu zu interpretieren. Ich versuche die Stereotype, was schön ist, aufzubrechen. Jeder kann eine Gottheit der Liebe sein und seine Liebe auf der ganzen Welt verteilen!“

Yu-Liang Liu: Aphrodite

https://www.instagram.com/yuliangliubln/