Hund und Herrchen - selten hat man beide so sexy in Szene gesetzt wie für das neue Kalenderprojekt „Pecs and Pups“:

Mike Ruiz, in Los Angeles lebender Promifotograf, der unter anderen Kim Kardashian, Katy Perry und Prince vor der Linse hatte, ist leidenschaftlicher Tieraktivist. Mit dem Kalender unterstützt Ruiz die Tierschutzorganisation Louie’s Legacy Animal Rescue, sämtliche Erlöse gehen dem Projekt als Spende zu.

Die im Kalender abgebildeten Hunde warten bei Louie’s Legacy Animal Rescue übrigens auf neue Besitzer - die Kerle daneben leider nicht …

www.louislegacy.org/pecsandpups