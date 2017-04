× Erweitern Foto: Joerg Wendt-Gaudreault

Pralle Männer, kernige Typen, haarige Burschen, Pornostars und Normalos – Joerg Wendt-Gaudreault fängt sie mit seiner Kamera ein.

Am 7. April eröffnet um 19 Uhr in Berlin im Ulrichs - Café, Küche & Kultur in der Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11 seine Ausstellung „Topless – Oben ohne!“. Bis zum 10. Mai kannst du dich an Testosteron-Bombern wie Francois Sagat und Peto Coast ergötzen. Sexy!