Seit sechs Jahren gibt es dieses „Gay Pinup Fanzine“, das dreimal im Jahr eine stetig wachsende Leserschaft beglückt.

Keine Glattrasierten, keine Bubis, keine Runtergehungerten, das Magazin meat bietet kerlige Erotik sowie Kunst für Freunde von Machos und testosterontriefender Wikinger-Ästhetik.

Einer der Männer dahinter, der meat Fotograf und Herausgeber Adrian Lourie, sucht vom 26.9. bis zum 3.10. in Berlin nach passenden Models! Schreib einfach an hello@meatzine.com. Zu kaufen gibt es das Magazin online und zum Beispiel in Stuttgart beim Buchladen Erlkoenig und in Berlin bei Eisenherz. meatzine.com

„If you’re a fan of hot guys, underpants, hairy chests, high tops, tube socks, vests, shorts or beards, meat is a for you.“

