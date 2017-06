Jetzt schon auf das kommende Jahr freuen? Zumindest die Kalendermacher von RED HOT müssen das, damit das Teil auch pünktlich an deiner Wand hängt. Eine Crowdfunding-Kampagne stützt das Charity-Projekt jetzt.

Unter dem Titel „British Boys" soll mit den Erlösen in diesem Jahr das Anti-Mobbing-Projekt „StandUp" unterstützt werden. Insofern machen die ersten Bilder nicht nur gute Laune, sondern der Kauf über Kickstarter auch gleich noch ein gutes Gefühl.

Im letzten Jahr hatten wir die Chance, die Macher des Projektes Fotograf Thomas Knights und den Designer Elliott James Frieze zu der Reihe RED HOT auszuquetschen. Sie erklären die Botschaft „fühl dich wohl in deiner Haut" so:

„Genau, so kurz, so einfach. „RED HOT II“ feiert die Einzigartigkeit ungebräunter und heller Haut, die Schönheit von Sommersprossen und von roten Haaren. Und das übrigens auch bei Farbigen! Für uns ist das ein weiterer Schritt gegen gesellschaftliche Normen anzugehen. Sei stolz darauf, dass du so bist, wie du bist. Man muss sich für nichts schämen."