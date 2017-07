× Erweitern Foto: Philippe Vogelenzang/Ferry Van Der Nat Pierre Pornceptual

Ein unschuldiger Blick, ein discoider Schnäuzer und jede Menge Haare am Modelkörper. Das, was uns Pierre dank bester Fotografen auf seiner tumblr-Seite zeigt, ist eine stilsichere Sache.

× Erweitern Foto: Florian Hetz Pierre Pornceptual

Weder muss der Betrachter fürchten, sich sein seine Chronik am Arbeitsplatz „zu versauen“, noch verschluckt man sich am Mineralwasser. Die prall gefüllte tumblr-Seite ist so kunstvoll, wie explizit. Und purer Augenzucker für alle ab 18 Jahren. Für Berliner gut zu wissen: Pierre ist Teil der Veranstaltungsreihe Pornceptual.

https://pierre-porn-stache.tumblr.com/

× Erweitern Foto: Alexandre Haefeli Pierre Pornceptual

× Erweitern Foto: Studio 219 Pierre Pornceptual

× Erweitern Foto: A. Galad Pierre Pornceptual