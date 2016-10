Naked Paris

In diesem Buchprojekt sehen wir das „starke Geschlecht“ in der Stadt der Liebe so, wie Göttin es schuf.

Einmal mehr brachte Fedya Ili normale Städter dazu, sich vor der Kamera zu entblößen. „Ich wollte den Menschen zeigen, der diese Stadt bewohnt.“, verrät der Künstler dazu. „Ja Paris, ich liebe dich. Ich wünsche dir das Beste. Ich möchte dich zu heilen. Ich möchte deine Leute den ganzen Tag zum Lachen bringen. Ich möchte an regnerischen Tagen auf ihren Gesichtern ein Lächeln bringen. Ich möchte ihren hektischen Lebensstil freudig, nicht stressig sein lassen. Ich möchte, dass du strahlst.“ www.ifedya.com/nakedparis