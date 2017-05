× Erweitern www.rufskin.com Tom of Finland

Am 8. Mai 1920 wurde er geboren, der großartige Zeichner Tom of Finland. Ein guter Grund für die Kunst- und Modewelt, an ihn zu erinnern.

Ganz weit vorne ist da die US-Modemarke RUFSKIN. Die bietet bis zum 9. Mai auf http://rufskin.com nicht nur sexy (körperbetonte!) Textilien mit Zeichnungen des 1991 verstorbenen Künstlers an, es locken auch satte Rabatte.

Tom of Finland studierte Kunst in Helsinki und zeichnete Werbemotive, bevor er 1957 seine ersten Arbeiten von hyper-maskulinen Kerlen im US-Magazin „Physique Pictorial“ veröffentlichte. Von diesem Moment an war der Mythos Tom of Finland geboren, der vor allem der schwulen (Fetisch-) Welt jede Menge fantasievoller Vorlagen liefert. Seine Männer sind stark, gut bestückt und immer wild darauf, ineinandergesteckt zu sein. Er brachte es auf den Punkt, aber mit zeichnerischer Perfektion!

In Berlin erinnert der Maler Rinaldo Hopf mit seiner Ausstellung „Postcards from L.A.“ an ihn, sie startet Ende Mai. http://theballery.com

