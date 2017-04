Zu der Shampoo-Werbung mit ABBA-Melodie kann man stehen, wie Mann will, aber sie passt die Nummer, wenn man diese zwei Seiten anschaut.

„Hairy beautiful men from around the globe“ – Während https://www.instagram.com/thehairyhunk/ eine „klassische“ instagram-Homepage ist (die sich als Eyecandy durchaus lohnt!), ist http://thehairyhunk.com/ quasi die Seite zum T-Shirt-Kauf dazu. Und die gefallen auch – wenn Mann auf bärtige Daddys, Wikinger und Helden steht. Sexy.

