Einer der besten und erfolgreichsten Fotografen ist ohne Zweifel Patrick Mettraux. Der Schweizer schoss schon diverse Cover für unseren Verlag und ist auch sonst mit seiner Kunst sehr präsent.

„Was ich an meiner Arbeit so liebe, ist es, dass ich so viele interessante Menschen treffen kann, kreative Menschen“, verrät der Fotokünstler, der oft auch mal nicht schläft, weil er die ganze Nacht am Computer sitzt und Bilder bearbeitet. Keine Frage, er liebt seine Kunst. Wir auch.

www.patrickmettraux.com

www.facebook.com/patrickmettrauxofficial