Martin Gabriel Pavel startete ein ungewöhnliches Projekt und begeistert damit das Netz.

Sein „Daily Portrait IV Berlin 2015 – 2016: One camera and 365 Berliners.“ Ist eigentlich ganz simpel, zumindest, wie es Martin Gabriel Pavel erzählt: „Ich fotografierte eine Frau in ihrem Apartment. Dann gab ich ihr meine Kamera und sie fotografierte am nächsten Tag eine andere Person, dann bekam diese die Kamera und schoss ein Bild von dem Nächsten und dann bekam dieser die Kamera ... bis 365 Fotos fertig waren.

Das letzte Bild schoss mein Bekannter David von mir – und ich hatte meine Kamera zurück.“

Sein Kunstprojekt startete übrigens schon 2012: „Damals hatte ich 365 Menschen in mein Prager Studio eingeladen und mit meiner DSLR Kamera Video-Frames von ihnen vor einer weißen Wand aufgenommen“, kurz darauf wurde er nach Potsdam eingeladen, wo er das Projekt weiterentwickelte.

Eine Ausstellung ist für den Frühling 2017 in Berlin geplant. www.facebook.com/dailyportrait