Es gibt sie also doch noch, die ganz großen Gefühle durchs Internet.

„Wir sind ein deutsch-holländisches Paar das sich vor zwei Jahren auf Instagram kennengelernt hat“, schrieben uns Michele und sein Mann Chiel. „Wir haben im Mai 2017 in Holland geheiratet, leben aber gemeinsam in Deutschland.“ Hier bekommt ihr erstmal eine Ladung schöner Bilder, die ganze Geschichte dann bald in den Magazinen der blu Mediengruppe.

https://www.instagram.com/pineapplemonkeys/