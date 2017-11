ZWISCHEN DEN ZEILEN

Kein Grund zu erschrecken, aber das Jahresende steht nun mal wieder vor der Tür.

Wir sind also an einem Punkt im Jahresreigen angekommen, an dem es traditionell nur zwei Perspektiven gibt: Rückblick oder Ausblick.

Nur der grundsolide Kaufmannsstand betreibt in dieser Zeit das, womit sich idealerweise unsere ganze Gesellschaft wenigstens einmal jährlich befassen sollte: Bestandsaufnahme.

Stattdessen werden uns vor der Silvesternacht noch mindestens zwei Wochen lang lieblos und billig produzierte „Große Jahresrückblicke“ aus der Konserve um die Ohren gehauen. Abwechselnde „Das war schlimm“- und „Das war schön“-Momente durchmischt mit YouTube-Videos von tollpatschigen Entenküken und vorlauten Katzen.

Umgekehrt ist vielen Redaktionen wohl aber auch die Lust auf satirische Jahresausblicke vergangen, in denen sie in der Vergangenheit spaßeshalber prophezeiten, ein egomaner Lügenmilliardär könnte US-Präsident werden und danach den wirren nordkoreanischen Diktator zum Atom-Duell herauszufordern.

Denn jeweils ein dreiviertel Jahr später waren beide undenkbaren Vorhersagen zur absurden Gegenwart geworden.

Solche Zufallstreffer dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das wesentliche Merkmal der Zukunft ist, dass wir sie nicht kennen.

So glaubten viele Menschen in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, im Jahr 2017 werde man mit Raketenrucksäcken zur Arbeit und in den Urlaub fliegen. Stattdessen benutzen wir Telefone um Nahrungsmittel zu fotografieren.

Es scheint also, als lägen Aspekte unserer Welt der kommenden Jahrzehnte, die sich nicht wie Bevölkerungswachstum, Klimawandel oder Mondbahnen voraus berechnen lassen, für uns trotz allem im Dunkeln.

Food Porn

Nachdem ich mich die letzten Jahre mit einem Smartphonemodell begnügt hatte, mit dem ich mich auf jedem Schulhof zweifelsfrei der Lächerlichkeit preisgegeben hätte, besitze ich seit wenigen Wochen eines, das mich jeden Tag aufs Neue lehrt, dass meine Lebensrealität hinter den Möglichkeiten eines Telefons zurückbleibt.

So bietet es mir neben allen Möglichkeiten zur Porträtfotografie, Nacht- und Panoramaaufnahmen auch eine Voreinstellung mit der Bezeichnung „Essen“.

Fotografieren von Nahrung war natürlich in den vergangenen Jahren schon längst Teil der Social Media- und Netzkultur geworden. Doch nachdem diese objektiv betrachtet einigermaßen sonderbare Verhalten schon voreingestellt ist, scheint es noch einmal zusätzlich institutionalisiert.

Im Grunde ist natürlich nichts Verwerfliches dabei, zu zeigen, dass man gut zu essen hat.

An den Tafeln des Adels war die bewusste Zurschaustellung von Überfluss und Ausgefallenheit der Speisen obligatorisch.

Auch der Wohlstandsbauch im Nachkriegsdeutschland, der genauso anzeigte, dass man sich wieder was leisten konnte, wie die am Strande Riminis kross-gebratene Ehefrau.

Nun bilden wir also Gerichte ab, die besonders appetitlich daherkommen, wenn wir anzeigen möchten, dass wir uns auch mal was gönnen.

Oder wir zeigen Zubereitungen, die wir für ganz besonders wertvoll und gesund halten, um zu dokumentieren wie vorbildlich und bewusst wir uns ernähren. Dabei werden dann oft ihm Begleittext noch mal die sauteuren und um den ganzen Globus herbeiimportierten Lebensmittel namentlich genannt. Wie soll der Fertiggerichte-Pöbel auf Instagram sonst einordnen können, was man sich wert ist?

Wunderbar aussagekräftig sind die Aufnahmen von Mahlzeiten, die zeigen sollen: „Schau her, ich habe mir Mühe gegeben.“ In etwa der Hälfte der Fälle wird aber auf den ersten Blick klar, dass es hier zusätzlich zur Mühe auch noch Talent gebraucht hätte.

Legitime Selbstinszenierung durch Lebensmittel

Ganz offensichtlich geht es hier also nicht darum, umfassend und regelmäßig den eigenen Lebensmittelverzehr für den Freundes- und Bekanntenkreis zu dokumentieren, sondern um das legitime und schon immer dagewesene Menschheitsbedürfnis nach Selbstinszenierung.

Das erkennt man vor allem daran, wie viele Aufnahmen von deftigen Schweinshaxen und raffiniert angerichteten Haute-Cuisine-Tellern im Internet kursieren. Und wie wenige von Pommestüten und veganem Linseneintopf.

× Erweitern Foto: Flickr Nutzer FoodImage/Public Domain Amateur Food Porn Amateur Food Porn - Foto: Flickr User FoodImage Lizenz Public Domain

Deshalb ist die Bezeichnung „Food Porn“ für diese Art der visuellen Essenszubereitung sehr zutreffend. Denn natürlich geht es um Obszönität, Sehnsüchte und Gelüste.

Und wie in der richtigen Pornographie ist auch hier ein Mindestmaß an Professionalität nötig um alles so rüberzubringen, wie es gemeint ist. Deswegen braucht es manchmal mehrere Minuten um bei einem schlecht ausgeleuchteten Amateurporno zu erkennen, was da gerade vor sich geht.

Und wohl genau deshalb hat mein neues Smartphone einen entsprechenden Fotomodus dafür.

Es wäre schlichtweg zu schade, wenn ein argentinisches Grande-Entrecôte ins Bild gebannt nur als Friteusenschnitzel zu erkennen wäre.