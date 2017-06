ZWISCHEN DEN ZEILEN

Dass unsere heutige Welt aus den Fugen geraten sei, ist eine schnell daher gesagte Floskel, die sich aber in Anbetracht der Verwerfungen, denen sich die Menschheit in den zurückliegenden Jahrhunderten ihrer Geschichte gegenüber sah, objektiv beurteilt nicht zu halten ist.

Aber offenbar sind die Entwicklungen in der Welt nicht mehr so vorhersehbar wie in den vergangenen Jahrzehnten. So ist der Mann, den wir vor einem Jahr wegen seiner Wahlkampf-Possen und seiner eigenwilligen Haartracht nur müde belächelt haben heute Präsident des mächtigsten Landes der Erde, das er seit seinem Amtsantritt ohne erkennbare politische Leitlinien führt. Dabei hemmt diese Unberechenbarkeit nicht nur die Bemühungen der internationalen Partner um den Frieden in der Welt oder zumindest faire Wirtschaftsbeziehungen, sondern führt gelegentlich, wie etwa beim Schutz des Weltklimas, gleich zu einer Absage an die gemeinsam vereinbarten Vorsätze.

Angesichts dieser Unwägbarkeiten ist es wichtig, dass das sogenannte „Alte Europa“ sich seiner Ziele umso bewusster wird und ohne Vorbehalte für sie eintritt. Dazu zählt zuallererst der Schutz der Menschenrechte. Dass aber auch Europa es nicht schafft sich bedingungslos für dieses Bekenntnis einzusetzen und unmissverständlich hörbar für die Einhaltung der Unversehrtheit von LGBT* in Tschetschenien eintritt und nötigenfalls diesen Schutz z.B. durch unbürokratisches und zügig gewährtes Asyl zur Verfügung stellt, ist enttäuschend.

Und plötzlich: Heiraten

393:226.

Diese beiden Zahlen hätten wir noch vor weniger als einer Woche möglicherweise als das Endergebnis eines zweitägigen Basketballspiels eingeordnet. Heute wissen wir, dass es das Stimmenverhältnis ist, mit dem der Deutsche Bundestag das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare beendet hat und damit in der lesbisch-schwulen Geschichtsschreibung einen Meilenstein gesetzt hat, der nur von der Aufhebung des Paragraphen 175 übertroffen wird.

Gleichzeitig ist es der Schlusspunkt eines jahrzehntelangen Kampfes gegen eine gesetzlich verordnete Diskriminierung, die längst von der gesellschaftlichen Realität überholt worden ist. Die große Mehrheit der Menschen im Land hatte sich in Umfragen schon lange für die Ehe für alle ausgesprochen.

Ehe für alle Auf der Fraktionsebene des Reichstages feierten die Grünen die historische Entscheidung mit einer großen Hochzeitstorte.

Heute und in den kommenden Tagen wird jetzt gefeiert und noch in diesem Sommer werden wir aller Voraussicht nach auf einigen Hochzeiten tanzen.

Danach und unbedingt noch vor der Bundestagswahl im September müssen wir uns aber die Frage stellen: Ist jetzt alles gut, alles erreicht?

Im Vorgriff darauf ist es notwendig, den heutigen Beschluss zur Ehe für alle und wie es so plötzlich dazu gekommen ist, einzuordnen.

Vorausgegangen war die Entscheidung des GRÜNEN Bundesparteitages, sich nach der Bundestagswahl keiner Koalition anzuschließen, die nicht die Öffnung der Ehe ermöglicht. Auch FDP und SPD gaben ähnliche Erklärungen ab, so dass in der nächsten Legislaturperiode, falls alle genannten ihr Versprechen gehalten hätten, keine Regierungskoalition möglich gewesen wäre, die weiterhin am Eheverbot für homosexuelle Paare hätte festhalten können.

Gleichzeitig war heute die bestehende Große Koalition ohnehin am Ende ihres gemeinsamen Weges angelangt. Denn die heutige Sitzung war das letzte reguläre Zusammentreten des Bundestages vor dem Wahlkampf, so dass die sozialdemokratische Fraktion im Bundestag durch die Erzwingung einer offenen Abstimmung keine ernsthaften koalitionären Konsequenzen mehr befürchten musste, umgekehrt aber bei der Bundestagswahl bitter für das nichteingelöste Versprechen der Eheöffnung bestraft worden wäre.

Ironischerweise ist Merkel, die selbst mit „Nein“ gestimmt hat, nun die Kanzlerin, unter der die gleichgeschlechtliche Ehe Wirklichkeit geworden ist.

Der heutige Beschluss ist also trotz der mehrheitlichen Zustimmung und des jahrelangen engagierten Einsatzes von so vielen innerhalb und außerhalb des Bundestages vor allem das Ergebnis politischer Algebra. Die Auflösung einer Gleichung als deren Unbekannte die Ehe für alle herauskommen musste.

Muss man unbedingt heute schon Wasser in den Sekt gießen? Nein. Und es soll unbedingt festgehalten werden, dass die Ehe für alle das Produkt der unermüdlichen Arbeit von vielen Verbänden, Organisationen, Parteien und Personen ist und keine Einzelleistung, die sich jemand alleine auf die Fahne schreiben könnte.

Wer hat’s erfunden?

Wenn man heute durch die sozialen Medien scrollt, kann man doch die bange Vorahnung bekommen, dass im kommenden Wahlkampf der Beschluss von heute knallhart vermarktet werden wird und die Befürchtung liegt nahe, dass das Bündnis, das über Jahrzehnte zusammen gegen die Diskriminierung im Partnerschaftsrecht gekämpft hat, nun zumindest in Teilen darauf verfällt, sich gegenseitig den Anteil am gemeinsamen Erfolg abzusprechen um selbst möglichst viele Lorbeeren beanspruchen zu können.

Hoffen wir, dass es nicht so kommt, denn dazu ist das Ergebnis zu wertvoll und bedeutsam und noch zu vieles gemeinsam zu erstreiten.

Denn auch die Sorge steht im Raum, dass sich falschverstandene Zufriedenheit in der LGBT*-Community breitmacht und die Ehe für alle als bedingungslose Akzeptanz lesbischer und schwuler Lebensweisen fehlinterpretiert wird.

Dabei weisen Untersuchungen der jüngeren Zeit klar nach, dass beim Coming Out noch immer große Hürden bestehen und dass lesbische, schwule, bisexuelle und trans* Jugendliche noch immer mit den gleichen Problemen konfrontiert sind wie die Generation vor ihnen.

Außerdem liegt ein Entwurf für ein Selbstbestimmungsrecht zur Anerkennung der Geschlechtsidentität zum Beschluss im Bundestag vor, mit dem die menschenrechtswidrige Praxis des veralteten Transsexuellengesetzes beendet werden kann. Die Trans*-Community ist hier unbedingt auf die breite Unterstützung der LGBT*-Bewegung angewiesen. Denn spätestens seit heute wissen wir, dass die Erkämpfung von Rechten nur zusammen gelingen kann.

Heute feiern wir also, genießen die Pride-Saison der kommenden Wochen und ruhen ein wenig aus. Danach gibt es viel zu tun.

Packen wir es an. Denn der gemeinsame Erfolg gibt uns recht.