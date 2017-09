× Erweitern Foto: Despierta Despierta

Die Fotoausstellung „Zurück in die Zukunft – Widerstand und Zuflucht auf Tuchfü(h)llung“ beschäftigt sich mit der Bundestagswahl 2017 und queeren Themen. Der Verein Despierta hat sie zusammengestellt und bietet darüber hinaus ein kleines Rahmenprogramm: Am 14.9. gibt es eine Podiumsdiskussion mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, die zum Thema „Gleichberechtigung und Gleichstellung sowie Homophobie in Deutschland und Europa“ sprechen und das Publikum in die Diskussion einbinden. Am Wahltag, dem 24.9., gibt es außerdem eine besondere Finissage-Party.

14.9., Podiumsdiskussion ab 19 Uhr, 24.9. Finissage-Wahl-Party ab 16 Uhr, LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, www.despierta.de