ZEITZEUGE WOLFGANG LAUINGER

Schon beim Frankfurter CSD begeisterte Wolfgang Lauinger mit seiner Lebensgeschichte: Er hat als junger, jüdischer und schwuler Mann in der Zeit des Nationalsozialismus in Frankfurt gelebt. Als Mitglied der oppositionellen „Swing Jugend“ wurde er denunziert und kam ins Gefängnis, konnte seine jüdische Herkunft und seine Homosexualität aber geheim halten und wurde wieder frei gelassen. In einem erneuten Gespräch wird er von seiner Zeit als Wassersportler und Skifahrer in den 1930ern und 40ern berichten.

18.9., LSKH, Klingerstr. 6, Frankfurt, 13 Uhr