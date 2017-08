Zeit und Raum zum Abschiednehmen

× Erweitern Foto: Hamerski Kistner + Scheidler Bestattungen Gründerinnen Sabine Kistner (li.) und Nikolette Scheidler

Sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, fällt vielen nicht leicht – umso wichtiger ist es, dass man beim Tod eines Angehörigen oder einer nahestehenden Person für die Zeit bis zur Beerdigung professionelle Hilfe und Begleitung bekommt. „Wir haben Zeit“, sagt Christina Seipp. Sie ist eine von fünf Mitarbeiterinnen des Bestattungsunternehmens Kistner + Scheidler in Frankfurt. Vor 11 Jahren haben Sabine Kistner und Nikolette Scheidler ihr Unternehmen gegründet, Christina Seipp, Sonja Herrnsdorf und Dorothea Mihm sind ihre Mitarbeiterinnen. Alle fünf Frauen kommen aus unterschiedlichen Berufen, sind ausgebildete Bestatterinnen, Trauerbegleiterinnen oder Seelsorgerinnen. Schon die Räume in einem ruhigen Hinterhof im Gutleutviertel sind einladend gestaltet und strahlen Frieden und Besinnung aus. Hier – oder auch im Haus der Hinterbliebenen – kann alles nach individuellen Wünschen arrangiert werden, Aufbahrungen sind ebenso möglich wie Nachtwachen, verschiedene Bestattungsformen oder komplette Trauerfeiern mit allen Angehörigen, auch für unterschiedliche Religionen oder Kulturen. Das Team besinnt sich auf alte Bestattungsriten mit behutsamen Waschungen und benutzt zum Beispiel auch kein Make-Up für die Verstorbenen. Eine besondere Funktion in der Trauerarbeit erfüllt der kleine Garten: „Wir haben gemerkt, dass Gespräche im Garten bei gutem Wetter besonders viel vom Druck der Extremsituation nehmen“, erzählt Christina Seipp. „Wir wollen Mut machen, sich zu verabschieden, und zeigen, wie die Zeit zwischen Tod und Bestattung gestaltet werden kann“ – auch um zu begreifen, was geschehen ist. Ein weiteres wichtiges Anliegen von Sabine Kistner, Nikolette Scheidler und ihrem Team ist es, die allgemeine Auseinandersetzung mit Sterben und Tod wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken; so gibt es in den Räumen regelmäßige Veranstaltungen, die ermutigen und an das Thema heranführen – respektvoll und behutsam.

Kistner + Scheidler Bestattungen, Hardenbergstr. 11, Hinterhaus, Frankfurt, www.kistner-scheidler.de