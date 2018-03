YOU FIT: Fitness für junge Leute

× Erweitern Foto: mvd-Archiv YouFit

Mit einem Workout-Training, das sich speziell an junge Leute unter 30 richtet, schickt der mvd Mannheim ein brandneues Angebot ins Rennen: „YOU FIT – Workout für U30“ nennt sich der Kurs, der ab dem 9.3. an neun Freitagen stattfindet. Der ausgebildete Trainer Manuel Flickinger, der mit seinen Studio-Trainings und seinem Engagement in der LSBTIQ*-Community bereits bekannt ist, hat ein Programm mit Fitnessübungen aus Gymnastik und Tanz zu Musik erarbeitet, das nicht nur das Herz-Kreislauf-System und die Koordination verbessert, sondern vor allem der gezielten Kräftigung von Bauch, Beinen und Po dient. Andreas Wendel, Abteilungsleiter von mvd Fitness, verspricht: „Es ist ein Glücksfall, in Manuel einen erfahrenen, jungen Trainer gefunden zu haben, der die neue Gruppe sehr gut und humorvoll trainieren wird“.

9.3., Sporthalle an der Neckarschule, Eingang ggü. Langestr. 39a, Mannheim, 20 Uhr, Infos und Anmeldung über www.mvd-mannheim/fitness