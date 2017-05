Westin Grand CSD Packages

× Erweitern Foto: Westin Grand Frankfurt Westin Grand Frankfurt Stay gay at the Westin Grand Hotel Frankfurt

Zum Frankfurter CSD 2017 bietet das Westin Grand Hotel Frankfurt erneut ein attraktives Angebot an Übernachtungs-Packages, das insbesondere Gäste von außerhalb begeistern wird.

Mit seiner idealen Lage nur 100 Meter entfernt vom Festplatz Konstablerwache und ebenso nah an den Bars des Bermudadreiecks ist das Hotel der ideale Ort, um den CSD vom 14. bis 16.7. bei Tag und Nacht genießen zu können.

Wählen kann man zwischen einer Übernachtung im Classic Doppelzimmer ab 99 Euro pro Person (ab 144 Euro im Einzelzimmer) oder zwei Übernachtungen ab 179 Euro pro Person (ab 269 im Einzelzimmer); das Classic Doppelzimmer ist ausgestattet mit dem einmaligen Westin Heavenly Bed®, Flatscreen-TV und Nespresso Kaffeemaschine, im Preis enthalten sind außerdem ein Welcome-Drink in der GrandSeven Bar, das Superfoods Frühstücksbüffet sowie die kostenfreie Nutzung des hoteleigenen Wellness- und Fitnessbereichs mit Pool. Auf Wunsch können gegen Aufpreis auch höhere Zimmerkategorien oder Suiten gebucht werden. Ebenfalls im Package inbegriffen sind Partytickets für den Club 78 am Freitag und die Delicious-Party am Samstag. Mit dem Late-Check-Out bis 16 Uhr bleibt alles bis zur Abreise entspannt.

Das Westin Grand Hotel nimmt auch in diesem Jahr zusammen mit der Delicious-Party an der CSD-Demonstration am 15.7. teil; wer auf dem Truck mitfahren will, kann ein zusätzliches Demo-Truck-Ticket buchen; enthalten ist hier ein Welcome-Frühstück im Hotel, ein Motto-T-Shirt, Transfer zum Demo-Startpunkt Römer, Partytime auf dem Westin-Delicious-Truck inklusive Getränken sowie Drinks und Snacks im Anschluss an die Demo; für Hotelgäste kostet das Truck-Ticket 40 Euro, für Gäste ohne Hotelbuchung 50 Euro.

Westin Grand Hotel Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, mehr Infos zu den CSD-Packages über www.StayGayAtWestin.com