Weltrekordversuch: Grüne Soße Tag

× Erweitern Foto: Switchboard Grüne Soße Tag Sieben Kräuter müssen rein: Das Switchboard schnippelt!

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Grüne Soße Festivals im Mai dieses Jahres legen die Festival-Macher Maja Wolff und Torsten Müller im Juni noch einen drauf: Beim ersten, offiziellen „Grüne Soße Tag“ am 22.6. soll der Weltrekord im Verzehr von Grüner Soße aufgestellt werden.

Wie das funktioniert? Ganz einfach: Am 22.6., dem Grüne Soße Tag, bieten Gastro-Betriebe, Marktstände, Kantinen, Restaurants und Hotels, aber auch Museen oder Einkaufsläden Grüne Soße an. Zu jeder verkauften Portion an einen der „offiziellen Grüne Soße Tag Teilnehmer“ bekommt dieser einen individualisierten, siebenstelligen Code, der per App oder über die „Grüne Soße Tag“-Website eingegeben wird und so am Ende die Anzahl der verzehrten Grüne Soße Portionen abbildet – bei 231.755 verzehrten Portionen hat Frankfurt den Weltrekord aufgestellt!

In der ganzen Stadt werden darüber hinaus vielfältige Aktionen rund um die Grüne Soße stattfinden: Unter anderem wird es auf dem Rossmarkt eine „Bio & Vegan“-Meile zur Grünen Soße geben, die „Grüne Soße der Kulturen“ zeigt ebenfalls auf dem Rossmarkt internationale Varianten des Frankfurter Nationalgerichts, auf dem Römer sorgen verschiedene Caterer für Grüne Soße all day long, dazu präsentiert Bäppi La Belle ab 18 Uhr einen Band-Contest, bei dem Musikgruppen ihre Version des berühmten Frau Rauscher-Songs zum besten geben. Die Website gibt einen guten Überblick zu den besonderen Veranstaltungen.

Das Besondere: Alle Aktionen des Tages werden von unterschiedlichen Initiativen eigenständig gestemmt; denn darum geht es Maja Wolff und Torsten Müller eben auch: Ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt zu schaffen. Guten Appetit!

Switchboard ist dabei!

Das Switchboard ist einer der offiziellen Teilnehmer des Weltrekordversuchs zum Grüne Soße Tag. Am 22.6. bereitet das ehrenamtliche Küchenteam gleich mehrere Varianten des Traditionsgerichts zu – jede verkaufte Portion zählt für den Weltrekord! Natürlich verbindet das Switchboard den Grüne Soße Tag mit einer Kulturveranstaltung: Unter dem Motto „Mampf“ liest Autor Bernd Aretz aus seinen charmanten, humorvollen und manchmal auch bissigen Texten, die sich allesamt mit dem Thema „Essen“ beschäftigen.

22.6., Grüne Soße Tag, Frankfurt, Infos über die verschiedenen Aktionen sowie die teilnehmenden Gastrobetriebe gibt’s über die Website www.gruene-sosse-tag.com

22.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr, www.switchboard-ffm.de