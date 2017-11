Welt-Aids-Tag in Stuttgart

× Erweitern Foto: AIDS-Hilfe Stuttgart Stuttgart-WeltAidsTag

Anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1.12. lädt die AIDS-Hilfe Stuttgart traditionell zur Bildung einer Solidaritätsschleife auf den Treppenstufen beim Kunstmuseum am Stuttgarter Schlossplatz – die Schleife steht für Solidarität mit Menschen mit HIV und AIDS. Präventiv und informativ ist die AIDS-Hilfe vom 29.11. bis 23.12. auch mit einem Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt vertreten. Am 9.12. gibt es außerdem eine Präventions-Aktion der AIDS-Hilfe in verschiedenen Stuttgarter Kneipen und Bars mit Infos zu HIV und Aids.

1.12., Freitreppe Kunstmuseum, Schlossplatz, Stuttgart, 18 Uhr, www.aidshilfe-stuttgart.de