Welt-Aids-Tag in der Paulskirche - Die Sprache der Liebe

Mit dem Titel „SprachGewalt“ hatte die AIDS-Hilfe Frankfurt ein auf den ersten Blick etwas sperriges Thema für ihre Veranstaltung am Welt-Aids-Tag in der Paulskirche gewählt. Politische Prominenz war verstärkt im Publikum der gut gefüllten Paulskirche anzutreffen: Neben Grußworten von Oberbürgermeister Peter Feldmann („Ich hoffe, dass wir uns eines Tages am 1.12. hier treffen und den Sieg über HIV und Aids feiern“) und Rosemarie Heilig in Vertretung des erkrankten Gesundheitsdezernenten Stefan Majer („Der Geist der Solidarität ist nicht mehr selbstverständlich, aber die Scharfmacher werden nicht die Oberhand gewinnen“), war auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Queer-Aktivist Volker Beck, der auch als Redner eingeladen war. Sein Beitrag begann mit dem Zitat „Gewalt folgt der Hassrede auf dem Fuße“; Beck kritisierte unter anderem, dass die Hoffnungen, die man in die Möglichkeiten der digitalen Welt gesetzt hatte, sich ins Gegenteil verkehrt haben: „Das Zeitalter der Desinformation ist angebrochen“ stellte er fest und forderte differenzierte und nicht pauschalisierende Diskussionen für eine liberale Demokratie: „Es gibt das Recht, ohne Nachteile verschieden sein zu können. Das ist das Grundgesetz“, sagte Beck, und endete mit einer Botschaft an rechte Pöbler: „Nein, unser Land bekommt ihr nicht zurück! Wir wissen, was wir zu verlieren haben, und was wir noch zu erkämpfen haben“. Dem Thema „SprachGewalt“ indes am nächsten kam der Beitrag von Florian Beger von der Hessischen AIDS-Hilfe, die den Welt-Aids-Tag in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Frankfurt organisiert hatte; sein Gegenentwurf zu „toxischer Sprache“: Der klassische Diskurs, das Essay und das Argument müssen gepflegt werden und eine respektvolle „Sprache der Liebe“ eingefordert werden, als eine Sprache, die Verletzlichkeit nicht verleugnet und Achtung und Respekt vermittelt. Die anschließende Talkrunde mit Joachim Letschert (CSD Frankfurt e.V.), Jessica Purkhardt (LGBTIQ*-Aktivistin) und Annette Piecha (Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.) moderiert von Jascha Habeck kam leider etwas zu kurz, um in die entsprechende Tiefe zu gehen. Dafür sorgte der Musiker Markuz Walach mit seinen sanften Folksongs für musikalische Abwechslung. Im Anschluss an die „Denk“-Veranstaltung in der Paulskirche gab es den traditionellen „Gedenkmarsch“ durch die Innenstadt zum Aids-Memorial an der Peterskirche; dort wurde der 51 in diesem Jahr an Aids gestorbenen Menschen gedacht.

www.frankfurt-aidshilfe.de