Welt-Aids-Tag Frankfurt: Solibärchen und Volker Beck

× Erweitern Foto: eLHiT Welt Aids Tag 2017

Die jährlichen Veranstaltungen der AIDS-Hilfe Frankfurt in der Paulskirche zum Welt-Aids-Tag sind deutschlandweit die größten ihrer Art und haben immer auch den Anspruch, gesellschaftspolitische Themen und Entwicklungen auszuhandeln. 2017 lautet das thematische Motto „SprachGewalt“ und behandelt den verbalen Umgang innerhalb, außerhalb und mit der LSBTIQ*-Community und Menschen mit HIV und Aids: Die Verrohung des allgemeinen sprachlichen Umgangs sowie die Verletzungen, die verbale Attacken hinterlassen, und als permanente Erniedrigung sogar Ursachen körperlicher Erkrankungen sein können, werden in verschiedenen Beiträgen beleuchtet.

× Erweitern Foto: McCann Welt-AIDS-Tag 2017 Plakat "SprachGewalt"

Prominentester Redner ist der Politaktivist und ehemalige Bundestagsabgeordnete Volker Beck in der Paulskirche zu Gast. Die Grußworte kommen von Oberbürgermeister Peter Feldmann und Gesundheitsdezernent Stefan Majer, Florian Beger von der Hessischen AIDS-Hilfe wird einen Vortrag halten. Des Weiteren wird es eine Talkrunde mit Experten und Expertinnen geben; hier diskutieren die LSBTIQ*-Aktivistin und Vorstandsfrau der AIDS-Hilfe Jessica Purkhardt, Annette Piecha vom Kompetenznetz HIV/AIDS und Joachim Letschert vom CSD Frankfurt e.V.. Durch den Abend führt Jascha Habeck. Im Anschluss an die Veranstaltung wird es einen Trauermarsch durch die Innenstadt zum Aids-Memorial an der Peterskirche geben. Dort werden die Namen der in diesem Jahr an Aids Gestorbenen verlesen.

Aktionen rund um den Welt-Aids-Tag:Sammlerstück Soli-Bärchen, Gottesdienst und kostenloser HIV-Schnelltest

× Erweitern Foto: McCann Solibärchen 2017

Der Soli-Bär, dessen Verkaufserlöse zu Gunsten der AIDS-Hilfe gehen, hat in diesem Jahr einen grauen Pelz und ist in einer Auflage von 8.000 Stück erschienen. Am 25.11. wird es von 13 bis 18 Uhr einen Verkaufsstand an der Konstablerwache, Ecke Zeil/Große Friedberger Straße geben, sowie von 10 bis 18 Uhr auf der Fressgass (Höhe Brunnen).Auch am 1.12. gibt es zwei Verkaufsstände: Von 14 bis 16 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof, Höhe Gleis 10/11, und von 10:30 Uhr bis 18:30 Uhr in der B-Ebene der Hauptwache.

Die Bärchen können außerdem bei verschiedenen Läden erworben werden oder direkt bei der AIDS-Hilfe bestellt werden; mehr Infos gibt die Website.

Die Erlöse des Bärchenverkaufs sowie die Spenden fließen in die Betreuungsangebote der AIDS-Hilfe wie dem Tagestreff bASIS oder in die vielfältigen Beratungsangebote wie zum Beispiel den Main-Test.

Am 26.11. findet um 13 Uhr im Switchboard ein Gedenkgottesdienst zum Welt-Aids-Tag statt. Gestaltet wird er von Pfarrerin Petra Babylon von der Klinikseelsorge der Uniklinik Frankfurt und Pfarrer Matthias Struth, katholischer Klinikseelsorger im Haus 68 der Uniklinik.

Rund um den Welt-Aids-Tag ist von 27.11. bis 8.12. im Rahmen des „Main-Test“ montags von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr im Switchboard und mittwochs von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr im KISS der HIV-Schnelltest kostenlos.

1.12., Paulskirche, Paulsplatz, Frankfurt, 18 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de