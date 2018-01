Wellness und Cruising - Die Metropol Sauna ist umgezogen!

× Erweitern Foto: bjö Metropol

Nach fast einjähriger Bauzeit konnte die Metropol Sauna Anfang Januar in ihr neues Refugium umziehen: Die neue Metropol Sauna befindet sich in unmittelbarer Nähe zur alten Location; zwar lautet die postalische Adresse Konrad-Adenauer-Str. 15, der Sauna-Eingang befindet sich jedoch am Schwedenkronenplatz an der großen Friedberger Straße, just im Anschuss an die Passage in dem man das Lucky’s findet. Neben dem Eingang zum Parkhaus weist ein Schild auf eine knallrote Metalltür, hinter der sich die neue Sauna-Welt befindet. Das Team um die Chefs Andi und Luboš hat ganze Arbeit geleistet: Ganz in Blautönen gehalten erstrecken sich die neuen Räume auf einer erstaunlich großen Fläche – alles wirkt geräumiger, angefangen von der Umkleide über den Barbereich mit den roten Sitzecken, Internet-Terminal und dem Raucherzimmer. Im Anschluss folgt neben dem Fitness- und Solariumraum um die Ecke zunächst der neue Duschbereich samt Whirlpool.

× Erweitern Foto: bjö Metropol

Neu ist eine Kaltwasserschwalldusche für den perfekten Abschluss eines Saunagangs. Der gesamte Duschbereich ist außerdem durch die Fenster der finnischen Sauna gut einsehbar. Die neue zwei-Raum Dampfsauna ist großzügig gestaltet, hat im vorderen Bereich eine Wanne, insgesamt breitere Bänke und eine raffinierte Beleuchtung. Der Cruisingbereich ist zu einem spannenden Rundparcours geworden, inklusive eines dunklen Labyrinths im Zentrum sowie zahlreichen Liegewiesen, offenen und verschließbaren Kabinen und sowie einer Reihe von Privatkabinen. „Die neue Sauna kommt bei unseren Gästen sehr gut an“, meint Andi zufrieden und zeigt sich überwältigt vom positiven Feedback der Besucher. Am besten gleich selbst testen!

Metropol Sauna, Konrad-Adenauer-Str. 15, Zugang über Schwedenkronenplatz an der Großen Friedberger Straße, Frankfurt, www.metropol-sauna.de